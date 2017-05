అమిత్ షా చాణక్యం: తెలంగాణలో పట్టు కోసం ఇలా, ఏపీలో మరో ప్లాన్

దక్షిణాదిలో ప్రత్యేకించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. అందునా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరు వ్యూహాలతో ‘అమిత్ షా’ పార్టీ విస్తరణకు శ్రీకారం చుట్టారు.

English summary

Amit Shah political tour has starts today in Telangana while it would be continued next Two days.