చంద్రబాబుతో పొత్తుపై అమిత్ షా ట్విస్ట్: జగన్ పార్టీ అసంతృప్తి!

ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు అంశంపై బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా మంగళవారం నాడు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 18:46 [IST]

English summary

BJP National president Amit Shah on Tuesday said that alliance with Telugudesam Party will continue.