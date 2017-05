ఈ నె 22 నుండి అమిత్ షా తెలంగాణ టూర్, నల్గొండ జిల్లాను టార్గెట్ చేసిన బిజెపి

ఈ నెల 22 నుండి 24వ, తేదివరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా పర్యటించనున్నారు.అయితే తెలంగాణలో ప్రధానంగా మావోయిస్టుల ప్రాబల్యం, వామపక్షాలకు గట్టిపట్టున్న గ్రామాల్లో ఆయన పర్యటించనున్

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 0:31 [IST]

English summary

Bjp national president Amit shah will tour in Telangana state on 22, 23, 24 May, 2017.Amit shah will participate party programmes in two villages in Nalgonda districts.