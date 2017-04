ఉస్మానియాలో మరో గర్భిణి మృతి: నాసిరకం మందుల వల్లేనా?

ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో మంగళవారం నాడు ఓ మహిళ మృతి చెందారు. మల్కాజిగిరికి చెందిన 22 ఏళ్ల మహిళ రజిత ఇటీవలే బేబీని ప్రసవించింది.

English summary

Doctors at OGH say the young woman was brought in a very critical condition, with extremely high blood loss.