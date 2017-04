వాట్సాప్ లో ట్రిపుల్ తలాక్, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితురాలు

తలాక్ లపై దేశ వ్యాప్తంగా చర్చ సాగుతున్న సమయంలో మరోసారి హైద్రాబాద్ ఇదే అంశంపై చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముదసీర్ అహ్మద్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి తనభార్యకు వాట్సాప్ లో తలాక్ చెప్పాడు.దీంతో బాదితురాలు పోలీసులను ఆశ్ర

English summary

One more case of divorce through whatsapp has come in to light in Hyderabad.Badar Ibraheem an MBA graduate was divorced by her husband through whatsapp.