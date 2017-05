మనోడు మంచోడే వదిలేయ్: తెలంగాణ ఎక్సైజ్ శాఖ ఉన్నతాధికారికి ఆంధ్ర మంత్రి ఫోన్

ఎయిర్ పోర్ట్ లో అక్రమంగా మద్యంతో పట్టుబడిన నిందితులను కాపాడేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన ఓ మంత్రి తెలంగాణకు చెందిన ఎక్సైజ్ శాఖ ఉన్నతాధికారికి ఫోన్ చేశాడు.

English summary

Andhrapradesh minister phoned to Telangan Excise department chief Akun Sabarwal to release customs department superindent, he has illicit liquor Telangana excise police found.But Akun Sabharwal didn't accepted Andhra Pradesh minister's request.