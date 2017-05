ప్రేమతో వస్తే..అవమానించారు: కేసీఆర్ ఆఫీస్ వద్ద ఆంధ్రా ఎంపీని ఎండలో నిలబెట్టారు

తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు క్యాంప్ కార్యాలయ సిబ్బంది తనను ఎండలో నిలబెట్టి అవమానించారని ఏపీలోని అమలాపురం ఎంపీ రవీంద్రబాబు బుధవారం ఆరోపించారు.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 17:04 [IST]

AP MP Ravindra Babu on Wednesday faced bitter experience at Telangana CM KCR's camp office.

