ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య సోమవారం మరోసారి వివాదం రాజుకుంది. ఢిల్లీలోని ఏపీ రెసిడెంట్ కమిషనర్ నివాసానికి తెలంగాణ అధికారులు తాళాలు వేశారు.

Andhra Pradesh resident office row between Telangana and AP.

