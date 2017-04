దొందూదొందే: విమర్శలంటే ’చంద్రుల’కు మంట

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిపాలన సాగిస్తున్న కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు (తెలంగాణ), నారా చంద్రబాబు నాయుడు (ఆంధ్రప్రదేశ్)లకు మాత్రం విమర్శలంటే స్వీకరించే ఓపిక, సంయమనం పాటించే పరిస్థితి గానీ లేవు.

AP, Telangana CMS Chandra Babu & KCR were same page on thier opponents & critics while they are warned analysists & critics to face consiquences