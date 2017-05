ఆర్జే సంధ్య అనుమానాస్పద మృతి: ఆర్మీ మేజర్ విశాల్ అరెస్ట్

రేడియో జాకీ సంధ్యాసింగ్‌(28) అనుమానాస్పద మృతి కేసులో ఆమె భర్త ఆర్మీ మేజర్‌ విశాల్‌ వైభవ్‌ను బొల్లారం పోలీసులు బుధవారం అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఘటనకు సంబంధించి ఇన్‌స్పెక్టర్‌ మహేష్‌ తెలిపిన

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 9:33 [IST]

English summary

A Major of the Indian Army was arrested here on Wednesday in connection with the death of his wife and was produced before the court for judicial remand.