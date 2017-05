తల్లితో పరిచయం: కూతురిపై పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఆర్మీ అధికారి

హైదరాబాద్ నగరంలో మరో దారున ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ యువతిపై ఆర్మీ అధికారి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రాజేంద్రనగర్‌ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 7:42 [IST]

A army officer raped a girl in rajendra nagar in Hyderabad.

