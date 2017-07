హైదరాబాద్: డ్రగ్స్ కేసు విచారణతో భాగంగా ఎక్సైజ్‌ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్‌) మంగళవారం ఉదయం ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌ చిన్నా అలియాస్‌ ధర్మారావును విచారించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన సిట్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. కాగా, మీడియా కంట పడకుండా మూడు వాహనాలు మారి సిట్ కార్యాలయానికి చిన్నా చేరుకోవడం గమనార్హం.

డ్రగ్స్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు కెల్విన్ కాల్ డేటాలో చిన్నా పేరు కూడా ఉండటంతో ఆయనకు నోటీసులు పంపారు ఎక్సైజ్ అధికారులు. కాగా, దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్ దగ్గర 22 చిత్రాలకు పనిచేశారు చిన్నా. ఈ క్రమంలో కెల్విన్, పూరీలతో సంబంధాలపై సిట్.. చిన్నాను ప్రశ్నించనుంది.

సోమవారం సినీ నటుడు నవదీప్‌ను సుదీర్ఘంగా విచారించిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన డ్రగ్స్ కేసుకు సంబంధించి కీలక సమాచారం ఇచ్చినట్లు సమాచారం. కాగా, ఇప్పటికే నవదీప్‌తోపాటు ప్రముఖ సినీ డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్‌, శ్యాం కె నాయుడు, సుబ్బరాజు, తరుణ్‌ను సిట్‌ విచారించింది. మొత్తం 12 మంది సినీ ముఖ్యులకు నోటీసులు పంపించిన సిట్‌.

సోమవారం నాటికి ఐదుగురి విచారణ పూర్తి చేయగా, మంగళవారం చిన్నాను విచారించనుంది. ఇప్పటి వరకు హాజరైన నటులు డ్రగ్స్ కేసుకు సంబంధించి కీలక సమాచారం ఇచ్చిన నేపథ్యంలో చిన్నా విచారణలో ఏం చెబుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

