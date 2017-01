ఆంధ్రా పోలీసులు తెలంగాణలో ఉండడానికి వీల్లేదు , ఎందుకంటే ?

ఆంద్రప్రాంతానికి చెందిన ఏ ఒక్క ఉద్యోగి కూడ తెలంగాణ లో ఉండడానికి వీల్లేదని తెలంగాణ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి నాయిని నర్సింహ్మరెడ్డి చెప్పారు.

English summary

As per the guidelines of kamalnathan committee bifurcation process in police department said telangana home minister nayini narsimha reddy.