అప్పులు తీర్చేందుకు స్నేహితుడి ఇంట్లోనే దొంగతనం చేశాడు

తన స్నేహితుడి ఇంట్లోనే సద్దాం అనే వ్యక్తి దొంగతనం చేశాడు. అప్పులను తీర్చేందుకు ఆయన స్నేహితుడి ఇంట్లోనే దొంగతనం చేశాడు. దీపు యదవ్, సద్దాం స్నేహితులు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

auto driver saddam theft ornaments and currency from his friends house . deepyadav and saddam close friends. when deepyadav went to tirupupati, saddam theft ornaments,currency from deepyadav house. police arrested saddam.