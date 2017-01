దుబాయ్ పారిపోయిన గ్యాంగస్టర్ అయూబ్ ఖాన్ అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చి వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఘోరీ హత్య కేసులో నిందితులను కూడా బెదిరించినట్లు చెబుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

While he was on the run, gangster Ayub Khan had visited his home in October and carried out his illegal activities in the Hyderabad city. A fresh case now registered in Chandrayangutta police revealed that Ayub had extorted money from his victims as recently as in October 2016.