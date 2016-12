అయూబ్ ఖాన్ మామూలోడు కాడు: 16 ఏళ్లకే హత్య చేశాడు, తండ్రి ఆర్మీలో పనిచేశాడు

కరుడు గట్టిన నేరస్థుడు అయూబ్ ఖాన్ మామూలోడు కాడు. అతను 16 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఓ వ్యక్తి హత్యను చేయడంలో పాలు పంచుకున్నాడు. తండ్రి మాత్రం ఆర్మీలో పనిచేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

several cases against gangster Ayub Khan, arrested from Mumbai airport following an Interpol alert this week, had fallen flat in courts in the past. Witnesses had been terrorised by his gang and petitioners faced strong arm tactics and turned hostile during the trials.