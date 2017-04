బాహుబలి-2.. ఒక్క టికెట్ ధర ఎంతో తెలుసా? వింటే గుండె ఆగిపోతుంది!

ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కించిన బాహుబలి-2 సినిమా దేశవ్యాప్తంగా 8 వేల స్క్రీన్లపై ప్రదర్శించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా టికెట్ ధర ఢిల్లీలోని పీవీఆర్ థియేటర్‌లో రూ. 2,400 పలికింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Hyderabad: Do you know the cost of Baahubali 2 movie ticket? It's Rs.2400 at PVR cinemas in Delhi. Yes, it's true. This shows the eagarness of the audiance and stamina of the film.