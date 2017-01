అందరివాడ్ని: సీఎం క్యాంప్ ఆఫీసుకు మంత్రి తలసాని కారులో బాలకృష్ణ

ప్రముఖ నటుడు, హిందూపురం తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం తెలంగాణ అసెంబ్లీకి రానున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, January 6, 2017, 10:30 [IST]

English summary

Hindupur MLA and Actor Balakrishna wanted to thank KCR for tax exemption to his movie gautamiputra satakarni.