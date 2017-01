తెలంగాణ సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావుతోను, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతోను కలిసి తాను గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి సినిమా చూస్తానని బాలకృష్ణ శుక్రవారం తెలిపారు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 17:29 [IST]

English summary

Balakrishna will see Gautamiputra Satakarni along with KCR in Hyderabad.