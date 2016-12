'టీఆర్ఎస్ టెంట్ల కింద కోదండరాం స్పీచ్!, ఆ కుట్రలో భాగస్వామ్యం'

ప్రభుత్వంపై కోదండరాం చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాల్సిందిగా ఈ సందర్బంగా బాల్క సుమన్ టీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.

English summary

TRS MP Balka Suman alleged that Kodandaram was behaving like congress agent in the state