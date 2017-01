అవసరం లేదు: డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసేవారికి కేంద్రం తీపికబురు

కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ పెట్రో పంపు యజమానులకు, వాహనదారులకు శుభవార్త చెప్పారు. పెట్రోల్ బంకుల్లో ఏటీఎం కార్డుల ద్వారా డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేవారికి ఆయన తీపి కబురు అందించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Consumers, petrol pumps will not pay any extra charge for digital transactions, says Oil Minister Dharmendra Pradhan.