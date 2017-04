కేసీఆర్ ఇస్తున్నారు.. మీరు: రేవంత్ 'హైదరాబాద్'కు చంద్రబాబు నో!

తెలంగాణలో తెలుగుదేసం పార్టీని క్షేత్రస్థాయి నుంచి బలోపేతం చేసేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని టిటిడిపి నేతలకు టిడిపి జాతీయ అధ్యక్షులు, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మంగళవారం సూచించారు.

English summary

AP CM Nara Chandrababu Naidu on Monday suggested Telangana TDP leaders that they should ready for Early elections.