తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులకు భగవంత్ ఖూబా భయం, కారణమిదే!

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కొందరు నాయకులకు బిజెపి వలవేస్తోంది.ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన పలువురు నేతలకు బిజెపి నేత భగవత్ ఖూబా ఫోన్లు చేసి మరీ బిజెపిలో చేరాలని కోరుతున్నాడు.

English summary

Bhagavanth Kumbha secret meetings with Telangana congress party leaders for join in Bjp.he phoned some Congress leaders.Bjp planning to strengthen party in Telangana.