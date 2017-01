యువరాజు ఆశ్చర్యం : ''నేను 840 ఏళ్ళ క్రితం ఇక్కడే చదివాను''

840 ఏళ్ళ క్రితమే నాగార్జున సాగర్ లో పుట్టానని భూటాన్ యువరాజు యువరాజు వాంగ్ చుక్ కుమారుడువిరోచిచానా రింపోచే సందర్శించాడు.అయితే గత జన్మలో తాను నడిచిన ప్రదేశాలను ఆయన తన కుటుంబీకులకు చూపాడు.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 11:02 [IST]

English summary

bhutan prince vangmovangcau visited nagarjuna hill Sunday. bhutan prince vangmovangcau born before nagarjuna hills before 840 years. so, royal family visited nagarjuna hills.