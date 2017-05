టిడిపికి బిజెపి షాక్: ఎమ్మెల్యే ఆర్. కృష్ణయ్యను పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన పురంధేశ్వరి

టిడిపికి షాకిచ్చేందుకు బిజెపి నాయకులు ప్రయత్నాలను సాగిస్తున్నారు. ఎల్ బి నగర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్. కృష్ణయ్యను బిజెపిలో చేరాలని ఆ పార్టీ నేత , మాజీ కేంద్ర మంత్రి పురంధరేశ్వరి సంప్రదింపులు జరిపారు.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 18:00 [IST]

English summary

Former union minister, Bjp leader Purandeswari met Tdp MLA R. Krishnaiah on Monday. she invited him to join in Bjp.