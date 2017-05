తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పార్టీని బలోపేతం కావడానికి బిజెపి ప్రయత్నిస్తోంది.ఈ మేరకు తెలంగాణలో రెడ్డి సామాజికవర్గానికి చెందిన బలమైన నాయకులను తమ పార్టీలో చేర్చుకొనేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

English summary

In its quest to capture more Lok Sabha and Assembly seats in TS, the BJP is believed to have started talking to some Congress leaders, including the Komati brothers from Nalgonda and former ministers D.K. Aruna from Gadwal, Sabita Indra Reddy from Ranga Reddy and Sunitha Laxma Reddy from Medak district.