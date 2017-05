తెలుగు రాష్ట్రాలలో పట్టు సాధించడం కోసం బీజేపీ బాగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తామని ఇప్పటికే ప్రకటించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The BJP plans to replicate its Uttar Pradesh success mantra in Telangana state in every sphere, including bikes that were used in those polls!