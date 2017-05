నల్గొండ జిల్లాలో అమిత్ షా పర్యటన, మోడీ పాలనపై ఆరా

నల్గొండ జిల్లాలో బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా పర్యటన కొనసాగుతోంది.హైద్రాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి ఆయన నేరుగా నల్గొండ జిల్లా పర్యటనకు సోమవారం నాడు బయలుదేరివెళ్ళారు.

English summary

Bjp national president Amit shah visited Teratpally village on Monday.he will tour in Nalgonda district.