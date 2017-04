తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో పాగా వేసేందుకు బిజెపి వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం 2019 ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పావులు కదుపుతోంది. ఇతర పార్టీల్లోని అసంతృప్త నాయకులతో బి

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 11:21 [IST]

English summary

Bjp plans to win in 2019 elections in Telangana state.It is planned to attract other party leaders.Bjp formed a committee for joining other party leaders