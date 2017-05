తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆపరేషన్, బీజేపీలోకి కాంగ్రెస్ నేత: రేవంత్ వెళ్తారా?

తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ ప్రారంభించింది. ఉత్తరాదితో పాటు కర్నాటక తదితర రాష్ట్రాల్లో పలువురు నేతలు కమలం పార్టీ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు.

BJP Starts Operation Akarsh in Telangana. Congress leader Nandeshwar Goud joined in BJP.

