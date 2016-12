ఐ.టి దాడుల్లో 280 కోట్లు నల్లధనం స్వాధీనం,ఆదాయ వివరాలు వెల్లడించాల్సిందే

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత ఆంద్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో సుమారు 280 కోట్ల నల్లధనాన్ని స్వాధీనం చేసుకొన్నట్టు ఆధాయపు పన్నుశాఖాధికారులు ప్రకటించారు.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 17:38 [IST]

after demonetasation announcement income tax department seize around 280 crore rupees from telangana, andhra pradesh states.income tax officers searhes 15 places after november 8th , they seize 12.36 crore. income tax sleuths in hyderabad have unearhed unaccounted worh rs 280 crore from hyderabad said i.t. officers.