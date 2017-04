వడదెబ్బ, చర్మంపై పొక్కులు!: ఈరోజు ఎండలో తిరుగొద్దని హెచ్చరిక

సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అతినీలలోహిత కిరణాల తీవ్రత మంగళవారం మూడు రెట్ల వరకూ అధికంగా ఉంటుందని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రజలు బయట తిరగకుంటే మంచిదని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

English summary

Weather department officials said that No one should not come out form home today(Tuesday) because of Blu Rays effect.