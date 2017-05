మంత్రి నారాయణ కొడుకు మృతి: హైదరాబాద్ పోలీసులకు బోండా ఉమ సూచనలు

మంత్రి నారాయణ తనయుడు నితీష్ మృతి నేపథ్యంలో విజయవాడ సెంట్రల్ ఎంపీ బోండా ఉమామహేశ్వర రావు హైదరాబాదు పోలీసులకు పలు సూచనలు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Vijayawada MLA Bonda Uma to Hyderabad police after Minister Narayana son's death.

Other articles published on May 10, 2017