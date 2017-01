వైఫె పాస్ వర్డ్ మార్చిందని ఆమెను ఏం చేశాడంటే..!

వైఫే పాస్ వర్డ్ మార్చిందని ఓ మహిళపై కక్షకట్టిన యువకుడు ఆమె పోన్ నెంబర్ ఫేస్ బుక్ లో నకిలీ పేజీ క్రియేట్ చేశాడు. దీంతో ఆమెకు ప్రతిరోజూ వందలాది అసభ్యకరమైన ఫోన్లు వస్తున్నాయి.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 14:20 [IST]

English summary

boy arrest harresemting on lady in hyderabad , after changing wifi password boy harrassed lady with abusing messages on face book, police arrested accused on saturday.