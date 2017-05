దేశవ్యాప్తంగా మహిళలపై అత్యాచార ఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాల్లో మహిళలకు భద్రతకు కరువవుతుండటం కలవరపెడుతోన్న అంశం.

English summary

A dancer was complained to Uppal police regarding rape attempt on her. A cab driver and his friends were tried to rape her