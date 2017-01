క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆకస్మిక మరణం, బ్యాంకు వాయిదాలు చెల్లించకలేక ఒత్తిడితో మరణం

ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకొన్న క్యాబ్ డ్రైవర్ తమకు సక్రమంగా గిరాకీ ఇవ్వడం లేదని డ్రైవర్లు ఆందోళన చేస్తున్నారు.అయితే మరోవైపు బ్యాంకు వాయిదాలు చెల్లించాలని బ్యాంకు అధికారులు ఒత్తిడి తేవడంతో

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 18:08 [IST]

English summary

tulasi das a cab driver cab driver sudden death . he is suffering from health problems he wont pay monthly instalments for bank.his car with contract on a private company.