తెలంగాణలో అర్ధరాత్రి నుంచి క్యాబ్ డ్రైవర్ల బంద్

తెలంగాణలో డిసెంబర్ 30 అర్ధరాత్రి నుంచి జనవరి 4 వరకు ఓలా, ఉబర్ క్యాబ్ డ్రైవర్లు బంద్ కు పిలుపునిచ్చారు.

English summary

The Telangana Cab Drivers and Owners Association announced Service Bandh in Telangana from 30th Midnight to 4th January.