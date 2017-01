ముప్పు: 5జిల్లాల్లో పెరుగుతున్న మధు మేహం, బీపీ, క్యాన్సర్‌ వ్యాధులు

కేన్సర్‌ కబళిస్తోంది.. రక్తం పోటెత్తుతోంది... మధుమేహం తీయగా తిష్టేస్తోంది... వరంగల్‌ అర్బన్‌, వరంగల్‌ రూరల్‌, జయశంకర్‌, మహబూబాబాద్‌, జనగామ జిల్లాల్లో ఈ వ్యాధులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి.

English summary

Cancer, diabetics cases increased in five districts in telangana.