మహారాష్ట్ర యువతిపై రేప్: మహిళల మంగళసూత్రాలే టార్గెట్

గతంలో మరదలిపై అత్యాచారం చేసి జైలు శిక్ష అనుభవించిన హైదరాబాదువాసి మహిళల మంగళసూత్రాలనే టార్గెట్ చేసుకుని చోరీలకు పాల్పడుతూ వస్తున్నాడు.

English summary

The special team of Cyber Crime Station arrested a 34-year-old car driver in an attention diversion case. The suspect was identified as Aftab Ahmed Shaik, son of late Ahmed Shaik, and a resident of Rein Bazaar.