ఫేస్ బుక్ తో పరిచయాలతో డబ్బులు వసూలు చేసే మాయాలేడీ అరెస్టు

ఫేస్ బుక్ పరిచయాలతో అమాయకులను మోసగిస్తున్న ఓ మాయాలేడిని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మాటలతో బురిడీ కొట్టించి డబ్బులను వసూలు చేయడమే వృత్తిగా పెట్టుకొన్న వినమ్రత అనే మాయలేడిని పోలీసులు బుదవారం

CCS police arrested Vinamrata for cheating in Hyderabad on Wednesday.She created fake face book accounts for cheating. Shubhamgupta complaint against her.