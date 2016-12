తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇక సెల్‌ఫోన్ల ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఎందుకంటే తెలంగాణ శాస‌న‌స‌భ స‌మావేశాల్లో బుధవారం వ్యాట్ సవరణ బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపారు.

English summary

Cell phones prices likely to decrease in Telangana.