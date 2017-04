బాహుబలి-2 థియేటర్లపై.. సెన్సార్ బోర్డు దాడులు! అదే కారణమా?

బాహుబలి 2 మూవీ ప్రీ రిలీజ్ షోలు ప్రదర్శిస్తున్నారన్న సమాచారం మేరకు సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు కొందరు ఎల్బీనగర్ లోని విజయలక్ష్మి థియేటర్‌పై గురువారం రాత్రి దాడులు నిర్వహించారు.

English summary

Hyderabad: Some of the Censor Board Members conducted raid on Vijayalakshmi Theatre which is located at LB Nagar on Thursday Night after getting information about the Bahubali 2 Pre Release Shows are exhibiting in the Theatre. Not only this theatre, they are going to raid some more theatres also.