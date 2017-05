సచివాలయ నిర్మాణం కోసం 'బైసన్ పోలో' గ్రౌండ్ ఇవ్వడానికి సిద్దమన్న రక్షణశాఖ..

60ఎకరాల్లో ఉన్న బైసన్ పోలో గ్రౌండ్ ను ప్రభుత్వానికి అప్పగించేందుకు రక్షణశాఖ సూత్రప్రాయంగా అంగీకారం తెలిపినట్లు సమాచారం.

Subscribe to Oneindia Telugu

Central Defence department possitively responded to allocate bison polo ground for telangana secretariat.

Other articles published on May 18, 2017