జిల్లాకు రూ.50 కోట్లు: కేంద్రం నుంచి తెలంగాణకు మరో రూ.450 కోట్లు విడుదల

తెలంగాణలో వెనుకబడిన 9 జిల్లాలకు కేంద్రం రూ.450 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 950 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు కేంద్రం తెలిపింది.

English summary

The package was released as per the provisions under Andhra Pradesh Reorganisation Act.