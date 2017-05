తెలంగాణలో ప్రత్యేక మహానాడు, హాజరుకానున్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

హైదరాబాదులోని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానం మహానాడుకు సిద్ధమయింది. బుధవారం (24వ తేదీ) నిర్వహిస్తున్న ఈ తెలుగుదేశం పండుగకు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరు కానున్నారు.

Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu will participate in Telangana Telugudesam Mahanadu.

