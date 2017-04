మిర్చికి గిట్టుబాటు ధర కోసం ఖమ్మం మార్కెట్ యార్డుపై రైతుల దాడి, ఉద్రిక్తత

ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో శుక్రవారం నాడు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మిర్చి ధర క్వింటాల్ కు రూ. 3 వేలకు పడిపోవడంతో రైతులు మార్కెట్ కార్యాలయంపై దాడి చేశారు. ఫర్నీచర్ ను ధ్వంసం చేశారు. నిప్పు పెట్టారు.

English summary

chilli farmers attacked on Khammam market yard on Frideay. traders did not give for chillies alleged farmers, they continues protest from the morning.