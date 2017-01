తమ్ముడితో కలిసి నడిచే అవకాశాలు లేవు, కానీ...: చిరంజీవి

రాజకీయాల్లో తన తమ్ముడు పవన్ కల్యాణ్‌తో కలిసి ప్రయాణిస్తారా అనే ప్రశ్నకు చిరంజీవి ఆసక్తికరమైన సమాధానం ఇచ్చారు. సమీప భవిష్యత్తులో మాత్రం ఆ అవకాశం లేదన్నారు.

English summary

Congress leader and Mega star Chiranjeevi said that there is no chance to travel with Jana sena chief Pawan kalyan in his poitical journey.