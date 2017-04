హైదరాబాద్: నగరంలో అత్యాచారానికి గురైన కోల్‌కతా యువతిపై మూడు రోజులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. 15 వ తేదీ నుంచి 17వ తేదీ వరకు దారుణానికి పాల్పడ్డారు.

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 16:52 [IST]

A 19-year old girl from Kolkata was reportedly confined in a flat in Hyderabad and was sexually exploited by a cinema choreographer, his servant and a friend.