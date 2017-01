వరంగల్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌ పరిధిలోని ఓ పోలీసుస్టేషన్‌లో పనిచేస్తున్న ఇన్‌స్పెక్టర్‌ నిత్యం తమను వేధిస్తున్నారని మహిళా సిబ్బంది సీపీ సుధీర్‌బాబుకు ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

Some women constables complained to commissioner on a CI, about his harassment.