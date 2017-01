కెసిఆర్ పై సభాహక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసులిచ్చిన సి.ఎల్ .పి

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ శాసనసభను తప్పుదోవపట్టించారని ఆరోపిస్తూ ఆయనపై కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభాపక్షం సభాహక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసును ఇచ్చింది. పీజు రీ ఎంబర్స్ మెంట్ పై గత ఏడాది మార్చి29వ.

English summary

clp given to privilege notice against cm kcr, according to 168 assembly rules congress party given this notice to sepaker on thursday.